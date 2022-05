Coelba dá dicas sobre como economizar energia em condomínios

Pequenas mudanças de hábitos cotidianos podem garantir um importante desconto no valor final da fatura de energia das residências. A adoção de práticas mais eficientes relacionadas a eletricidade em prédios e condomínios também ajudam a economizar e diminuir o valor da contribuição condominial. Em um momento em que a contenção de gastos é importante para o equilíbrio financeiro dos cidadãos, a Neoenergia Coelba orienta seus consumidores com dicas para evitar o desperdício de energia nos condomínios.

Nas áreas comuns e nas garagens é recomendado instalar sensores de presença para que as lâmpadas acendam apenas quando houver pessoas transitando no local. Isto evita que as luminárias fiquem acessas sem necessidade, evitando o desperdício. Se for possível, troque as lâmpadas do condomínio por LED, que são mais longevas e garantem uma economia de energia de aproximadamente 50% no sistema de iluminação.

“A manutenção dessas luminárias, assim como em outros equipamentos, também é importante para economizar energia. Orientamos que haja uma limpeza regular nas luminárias para evitar o acúmulo de poeira, o que provoca um aumento no consumo quando a iluminação não é adequada”, explicou a gerente de Eficiência Energética da Neoenergia, Ana Christina Mascarenhas.

Em condomínios com mais de um elevador, recomenda-se a instalação de sistemas de controle de tráfego e chamada antecipada. Eles fazem com que apenas o elevador mais próximo do andar seja acionado quando o condômino chamar. Além disso, parar os equipamentos em locais estratégicos, como na metade do prédio, fora do horário de pico do uso de elevadores diminui deslocamentos e, consequentemente, o consumo de energia.

Também é importante orientar aos condôminos sobre a necessidade de respeitar o limite de peso do elevador. Além da questão de segurança, a sobrecarga aumenta o consumo. Outras orientações aos moradores é chamar apenas um elevador nos prédios com mais de um equipamento e, sempre que possível, optar pelas escadas em caso de deslocamentos de até dois andares.

Uma orientação mais técnica é a utilização de motores de alto rendimento, com inversores de frequência e frenagem regenerativa. Com eles, o calor da frenagem realimenta a rede elétrica interna do local e a energia é utilizada nos outros elevadores, iluminação e demais equipamentos.

Já a instalação de placas solares fotovoltaicas é indicada se o condomínio tiver área para instalar a geração. O consumo de energia com lâmpadas e motores podem ser compensados com essa solução.

O uso racional da água também é uma dica de economia de energia. Além de ajudar o meio ambiente, a prática diminui a utilização das bombas e, também, do consumo.

Vale Luz Condomínios

Uma outra possibilidade de descontos na fatura de energia é a inserção do condomínio no Programa Vale Luz Condomínios. A iniciativa, que atualmente já atende 38.964 unidades consumidoras nas distribuidoras da Neoenergia (Neoenergia Coelba, Neoenergia Cosern e Neoenergia Pernambuco), já concedeu R$ 1,6 milhão em descontos desde o seu início, em 2015. Além de contribuir para uma melhor adequação financeira dos condôminos, a iniciativa ainda promove a preservação do meio ambiente e a descarbonização do planeta.

O Vale Luz Condomínio funciona da seguinte forma: o condomínio se inscreve no projeto e recebe a visita do caminhão da Neoenergia Coelba semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, dependendo da demanda e da rota de coleta do veículo. Para entregar o material para a distribuidora e receber o desconto, é necessário que todos os resíduos estejam secos e separados para serem pesados e calculado o benefício.

Para se inscrever, basta baixar a ficha de cadastro no site da Neoenergia Coelba e enviá-la via e-mail para eficiê[email protected], com o assunto Vale Luz Neoenergia Coelba, ou entrar em contato pelos telefones (71) 3555-3370 ou (71) 9.9967-1808. A lista de materiais aceitos também está disponível no site da distribuidora (www.neoenergiacoelba.com.br).

Por | Ascom