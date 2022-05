Disputa pela herança: Viúva de Tom Veiga, intérprete de Louro José, rebate acusações da ex-mulher do artista

Cybelle Herminio, última mulher com quem o intérprete de Louro José, Tom Veiga, foi casado, rebateu as declarações da outra ex-mulher do artista, Alessandra Veiga. O motivo do desentendimento seria a herança de Tom, que morreu em novembro de 2020. Cybelle se posicionou sobre o assunto após o jornalista Felipeh Campos dar detalhes no programa “A Tarde é Sua” de uma entrevista que fez com Alessandra. Na atração comandada por Sonia Abrão, Felipeh disse que a viúva de Tom quer 50% do total da herança, que inclui dois imóveis, uma casa no Rio de Janeiro e uma chácara em Ibiúna, no interior de São Paulo. Um deles precisou de reforma e Alessandra disse ao jornalista que entrou em contato com Cybelle para dividir as despesas, pois, seguindo o inventário, parte do imóvel também é dela.

Alessandra foi casada com Tom por 14 anos e, juntos, tiveram dois filhos. Já Cybelle viveu um casamento relâmpago com o intérprete de Louro José, que durou apenas oito meses. A papelada do divórcio, no entanto, não chegou a ser concluída. O processo de inventário também não e, de acordo com Felipeh, juntando o valor dos imóveis e do seguro de vida, a herança de Tom é estimada em R$ 1 milhão. Nos stories do Instagram, Cybelle deu sua versão da história e disse que tem como provar que Alessandra está mentindo. “Ela disse que eu estou tentando tirar a casa que é dela e dos filhos. Isso não é verdade, se a gente está falando de um inventário, entra-se tudo. Ela [também] disse que tentaram entrar em contato comigo diversas vezes para dividir a reforma [da casa] de São Paulo. Juro que queria o print [das ligações]. Meu advogado também não recebeu nada.”

A viúva do intérprete do papagaio que fez parceria com Ana Maria Braga por mais de duas décadas também disse que é mentira que Tom só possuía dois imóveis. “Sinceramente, sabe o que eu acho sobre isso? Que é uma grande jogada de marketing porque ela vai lançar um livro. Mais uma vez se promovendo. Como usa [o que aconteceu] de muleta, né gente?”, declarou. Segundo Cybelle, as verdades que a ex-mulher de Tom diz que vai revelar na obra literária serão desmentidas por ela com provas antes mesmo do lançamento do livro. “Sinto muito, [a versão dela] vai cair pelo ralo. Eu vou vir com a verdade antes, mas eu vou vir mostrando, aí quero ver como vai tratar isso no seu livro só com palavras”, afirmou a viúva, que terminou seu desabafo chamando Alessandra de “louca”.