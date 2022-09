Empresário ataca Vinícius Jr. em programa de TV: ‘Parar de fazer macaquice’

O atacante Vinícius Júnior foi atacado pelo presidente da Associação Espanhola de Empresários de Jogadores de Futebol, Pedro Bravo, no programa de TV espanhol “Chiringuito Show”. Bravo usou um termo racista para qualificar o jogador brasileiro.

“Tem que respeitar ao contrário, se quer dançar samba, vá fazer isso no Brasil. Aqui, tem que respeitar seus companheiros de profissão e deixar de fazer macaquice”, disse.

O tema do debate eram as comemorações do brasileiro, que frequentemente dança após marcar gols. Isso é comum no Brasil, mas despertou a ira dos espanhóis, que deveriam estar acostumados com a forma de celebração dos atletas brasileiros.



Koke, do Atlético de Madri, disse que pode haver confusão caso o brasileiro faça alguma dança ao marcar um gol no clássico, que ocorre neste domingo (18/9), pelo Campeonato Espanhol.

Após a declaração, Bravo pediu desculpas nas redes sociais. “Quero esclarecer que a expressão ‘fazer macaquice’ que utilizei mal ao qualificar a dança do Vinícius na comemoração dos gols foi de maneira metafórica (‘fazer idiotices’). Como minha intenção não foi de ofender ninguém, peço sinceramente desculpas. Sinto muito!”, escreveu o empresário.