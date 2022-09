Fábio Mota é eleito presidente do Vitória pelos próximos três anos

Os sócios do Vitória que compareceram ao Barradão neste sábado (17) deram um voto de confiança ao atual presidente Fábio Mota e o elegeram para comandar o clube por mais três anos. Mota foi o escolhido para administrar o Leão no triênio 2023-2025, após encerrar o mandato vigente, em dezembro.

Fábio Mota superou os concorrentes José Guerra, Victor Mendes e Ângelo Alves, que nesta ordem completaram a classificação. Djalma Abreu, atual diretor de patrimônio, será o vice-presidente.

Placar da votação: Fábio Mota:

José Guerra:

Victor Mendes:

Ângelo Alves:

Aos 52 anos, é a primeira vez que Fábio Mota é eleito diretamente para o cargo. Ele assumiu a presidência em outubro de 2021, após o afastamento do então presidente Paulo Carneiro e a licença do vice-presidente Luiz Henrique. Por ser o presidente do Conselho Deliberativo na época, Mota era o próximo na linha sucessória. Ficou como interino até maio deste ano, quando Paulo Carneiro foi destituído e ele acabou efetivado.

Sua continuidade é uma vitória do mesmo grupo que venceu a eleição passada, em 2019, porém com a diferença de não ter mais Paulo Carneiro entre os aliados. A chapa leva o nome de Reconstruindo o Vitória, principal bandeira levantada por Fábio Mota desde que assumiu o clube. O atual presidente elenca mudanças nas divisões de base e ajuste de dívidas como seus principais feitos nos 11 meses de mandato que teve até então.

Advogado de formação e ex-secretário municipal de Salvador em diversas pastas (Cultura e Turismo, Transportes, Serviços Públicos, Mobilidade) nas gestões de João Henrique, ACM Neto e Bruno Reis, o dirigente trabalha atualmente também na campanha do ex-prefeito ACM Neto ao governo do estado.