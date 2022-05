Portões do Parque da Cidade são furtados na madrugada desta sexta (6)

Os portões da entrada do Parque da Cidade, no bairro do Itaigara, foram furtados durante a madrugada desta sexta-feira (6), em Salvador. A falta dos aparatos foi notada por equipes da Guarda Civil Municipal durante as rondas do período. Não há informações sobre os suspeitos.

Guarnições do órgão e da Polícia Militar estão realizando buscas em ferros-velhos da região para tentarem localizar o equipamento. As equipes reforçaram as rondas, junto com a administração do parque.

Foi implantado um sistema de câmeras para colaborar com o monitoramento no local, que possui mais de 720 mil metros quadrados. Equipes do Pelotão de Emprego Tático Ostensivo (PETO) reforçaram o policiamento.

A Polícia Militar atua preventivamente no patrulhamento em vias públicas ou através de acionamento.

A Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (Secis) não deu um retorno até a publicação da matéria.