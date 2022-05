Vitória anuncia mais dois patrocinadores; acordos valem até 2023

O Vitória confirmou, nesta sexta-feira (6), mais dois patrocinadores. A NHS Suplementos e o Cartão de Todos vão estampar suas respectivas marcas no calção da equipe profissional do Leão. Desta forma, o clube chega a dez novos parceiros desde outubro de 2021.

As novidades foram anunciadas pelo presidente em exercício do Vitória, Fábio Mota, em entrevista coletiva. O contrato com a NHS vale por um ano, e a logo da empresa estará na parte traseira dos shorts dos jogadores. Já o Cartão de Todos estampará a marca na área frontal, a partir do dia 18 de maio até a mesma data em 2023.

“Esforço grande que a presidência tem feito para trazer esses patrocinadores. E a gente fica muito feliz em apresentar mais dois”, comemorou Adilson Baptista, diretor de marketing do Vitória.

O Cartão de Todos atua no mercado de cartões de descontos, com foco em saúde, educação e lazer. Além de estampar a marca, a empresa também licenciará cartões rubro-negros, em parceria assinada pelos próximos três anos. Essa modalidade prevê ao torcedor consultas médicas a partir de R$24 e com agendamento prévio.

Os descontos, segundo a empresa, também são aplicados a exames laboratoriais, diagnósticos gráficos e por imagem, tratamentos odontológicos e a produtos farmacêuticos.

Além da saúde, o Cartão de Todos oferecerá ao torcedor benefícios voltados à educação, como descontos em EAD, cursos presenciais em universidades e idiomas, além de lazer, como academias, pousadas e hotéis.

De acordo com a empresa, são mais de dez mil estabelecimentos em todo o país que aceitam o Cartão de Todos, que também beneficiará os filiados nas compras em produtos do time.

“Além de estampar os uniformes e das vantagens do cartão adquirido, o Cartão de Todos fará ativações, promoções e proporcionará experiência, aproximando sempre o torcedor da sua maior paixão. Esperamos que seja o início de uma parceria longa, em que poderemos beneficiar os torcedores rubro-negros com sua paixão, com a saúde, lazer e educação”, disse Ícaro Vilar, vice-presidente do Cartão de Todos.

Além do Vitória, o Cartão de Todos tem parcerias com outros dez clubes brasileiros: Corinthians, São Paulo, Santos, Botafogo/RJ, Vasco, Atlético Mineiro, Bahia, Sport, Remo e Paysandu.