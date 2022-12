43ª CIPM é mais uma vez certificada no Prêmio de Gestão da Qualidade da PMBA

Na noite de quarta-feira (14), a Major Sheyla Kelly Ravani Rodrigues, comandante da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar recebeu em Salvador o certificado do Prêmio Polícia Militar de Gestão da Qualidade, edição 2022, em cerimônia presidida pelo Coronel Paulo José Reis de Azevedo Coutinho, comandante geral, que aconteceu no Quartel do Comando Geral da PMBA, em Salvador.

A 43ª CIPM/Itamaraju foi certificada pelo quinto ano consecutivo, após ter sido avaliada quanto ao preenchimento dos critérios estabelecidos pela Fundação Nacional da Qualidade, ficando entre as unidades da Corporação bem pontuadas.

Na avaliação, foram observadas as práticas implementadas pela unidade no seu processo de gestão de excelência, nas esferas operacional e administrativa, com foco nos resultados alcançados.

“Fico muito feliz por estar vendo a 43ª CIPM mais uma vez sendo certificada no meu comando, o que indica que a unidade vem cumprindo o seu papel na sua busca pela excelência dos serviços prestados, através do empenho diário e do profissionalismo do seu efetivo.”, externou a comandante após receber o certificado.

Ascom 43ª CIPM