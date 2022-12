A cada nova polêmica no Twitter, Musk perde dinheiro na Tesla

À primeira vista, a compra do Twitter por Elon Musk pode parecer não guardar nenhuma relação com a montadora de veículos elétricos Tesla, mas os dois fatos estão diretamente ligados. Desde que o bilionário fechou o acordo de compra da rede social, em outubro, a Tesla perdeu quase metade de seu valor de mercado.

A maior fabricante de carros elétricos, fundada por Musk em 2003, valia quase US$ 1 trilhão (cerca de R$ 5,2 trilhões) em setembro, mês que antecedeu o fechamento do negócio com a rede social. Hoje, a Tesla está avaliada em US$ 470 bilhões (algo como R$ 2,4 trilhões).

A sangria se deu por duas razões, uma prática e outra subjetiva. A primeira foi a venda de ações da Tesla pelo próprio Elon Musk. Para comprar o Twitter, o bilionário precisou levantar US$ 40 bilhões em um período relativamente curto, e por isso foi obrigado a se desfazer de parte dos papeis para conseguir concluir a operação.

A oferta de um lote grande de ações pelo sócio majoritário derrubou as cotações – assim como em muitos assuntos financeiros, a lei que rege o mercado acionário é a da oferta e procura.

Dedicação total ao Twitter A queda em aspiral do preço dos papeis da Tesla também está relacionada à piora de perspectivas sobre o futuro da empresa. Os investidores enxergam Musk mais dedicado à mudança radical na estrutura e estratégia do Twitter.

Desde outubro, o bilionário participou de todas as decisões públicas da rede social – desde a demissão de mais da metade dos colaboradores até o debate de temas em enquetes no próprio Twitter.

Na última votação, Musk questionou os usuários da plataforma se ele deveria deixar o comando da rede social, e a resposta foi sim. Como o bilionário prometeu que fará valer a vontade da maioria, as ações da Tesla até chegaram a – pasmem – subir no dia em que o resultado da enquete foi divulgado. Ao que tudo indica, os investidores também querem Musk longe do Twitter.

O fato é que os analistas acreditam que o fundador da Tesla está mais dedicado ao trabalho no Twitter, e isso ocorre em um momento delicado para a montadora de carros elétricos.

Problemas na cadeia de fornecedores reduziram o ritmo de produção dos veículos nos últimos dois anos e estão longe de uma solução definitiva, uma vez que a economia chinesa, principal fornecedora de insumos, tem um futuro incerto, em razão agora dos impactos de uma grande onda de casos de covid-19.

Além disso, com as duas maiores economias globais (Estados Unidos e China) enfrentando problemas para sustentar o crescimento do consumo, a demanda por carros elétricos deve esfriar.

Analistas da Daiwa Capital Markets, empresa do setor financeiro, reduziram a estimativa de faturamento da Tesla em 8%. Ainda na visão da Daiwa, as ações da Tesla têm “um preço justo” na casa dos US$ 177, muito longe da cotação recorde de US$ 370 registrado em outubro de 2021.

