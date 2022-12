A Fazenda 14: assessoria conta real motivo da expulsão de Vini Büttel

A reta final de A Fazenda 14 está recheada de polêmicas. Após as desistências de Deolane e Pétala Barreiros, um outro ex-peão foi expulso do programa da RecordTV: Vini Büttel . O participante foi retirado pela equipe do reality rural durante uma dinâmica com os eliminados da temporada, acusado de passar informações externas aos confinados.

Nas redes sociais, os rumores são de Vini Büttel teria informado que a campeã do programa já foi escolhida pelo público, e que seria Bárbara Boges. Contudo, a assessoria de imprensa de Vini Büttel deu outra explicação à Fábia Oliveira.

Segundo a equipe de Vini Büttel, Bia Miranda teria perguntado ao ex-aliado se Gabriel e Deolane estavam bem fora do reality, e o influenciador apenas teria confirmado com a cabeça. A produção de A Fazenda 14, então, entendeu isso como uma informação externa do programa e retirou o rapaz da dinâmica.

Não procede as exclusivas de que Vini falou da Babi ser campeã do programa. Isso é mentira!!! /adm

December 10, 2022

