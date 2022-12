A Fazenda 14: Deolane Bezerra vibra com a saída de Pétala do programa

Após Deolane Bezerra deixar o reality show rural da Record TV no último domingo (4/12), foi a vez de Pétala Barreiros desistir de A Fazenda 14. Além dos familiares da rival de Lívia Andrade, Deolane, que era aliada dela no reality show, ficou muito feliz e vibrou com a saída da influenciadora digital.

Na noite dessa segunda (5/12), Deolane publicou um vídeo em que pula de alegria e vibra muito ao lado de familiares, esbravejando até perder a voz. Além disso, ainda convidou a aliada para encontrá-la do lado de fora do reality. “Vem, meu amor, vem para o mundão”, disse a viúva de MC Kevin.

