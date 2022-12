‘A Fazenda 14’: Equipe de Deolane Bezerra afirma que advogada deixou o reality

A advogada Deolane Bezerra saiu de “A Fazenda 14” após suas irmãs, Dayanne e Daniele, e alguns fãs se manifestarem na porta do local onde o reality acontece, em Itapecerica da Serra, São Paulo. A informação foi divulgada pela equipe de Deolane e pela irmã da participanete em suas redes sociais. Segundo a assessoria, a advogada saiu do programa após descobrir que sua mãe, Solange Bezerra, está internada na UTI do Hospital São Luiz. “A assessoria da Dra. Deolane e seu corpo jurídico nas pessoas da Dra. Adélia Soares e Dra. Tamara Cavalcante informa que após notificações extrajudiciais e diversas conversas obtiveram êxito e a Dra. já saiu da casa após ser informada sobre o estado de saúde de sua mãe, Solange Bezerra, que nesse momento se encontra na UTI do Hospital São Luiz, recebendo a assistência necessária”, diz o comunicado. Na noite deste sábado, 3, Dayanne, Daniele e diversos fãs foram à porta da fazenda para exigir que a produção da RecordTV tirasse a viúva de MC Kevin do reality, alegando que a edição foi manipulada e que a emissora não cumpriu o contrato firmado. As irmãs de Deolane e admiradores da advogada permaneceram no local até a manhã deste domingo com carro de som e megafone pedindo para que ela desistisse do reality, o que aconteceu logo no início da tarde, e dizendo que sua família estava esperando por ela do lado de fora da fazenda. Daniele Bezerra, inclusive, chegou a afirmar que pediu a rescisão do contrato com a RecordTV. Após a ‘roça falsa’ que devolveu Bárbara Borges, rival de Deolane, ao programa, a advogada e suas aliadas passaram a demonstrar vontade de desistir. Confira o comunicado na íntegra:

Obrigada a todos! #TeamDeolane pic.twitter.com/3ZFfRyNqR3

— Deolane (@Dra_Deolane) December 4, 2022

