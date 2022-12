‘A Fazenda 14’: Irmãs de Deolane Bezerra viram a noite em Itapecerica para tirar advogada do reality

Dayanne e Daniele Bezerra, irmãs de Deolane Bezerra, passaram a noite em Itapecerica da Serra, em São Paulo, na sede de “A Fazenda” para exigir que a advogada seja liberada pela produção para sair do reality e mostraram toda a movimentação por meio de seus perfis no Instagram. Elas alegam que a produção da RecordTV está manipulando o programa, não cumpriu o contrato e não avisou Deolane que a mãe deu entrada no hospital. Diversos fãs acompanharam as irmãs da advogada durante a madrugada aos gritos de “Libera a Deolane” na porta da fazenda onde o reality acontece e a Polícia Militar chegou a ser acionada, mas apenas pediu para que a equipe da advogada retirasse o carro do local para liberar o fluxo. Na manhã deste domingo, Dayanne e Daniele continuaram nos arredores da sede de “A Fazenda” junto com alguns fãs, que usaram megafone para pedir que a viúva de MC Kevin toque o sino e desista do programa. Daniele Bezerra afirmou em seu perfil que se reuniu com o advogado da RecordTV e o advogado da empresa responsável pelas gravações do programa e eles disseram que as manifestações delas estão atrapalhando o bom andamento de ‘A Fazenda’. Daniele respondeu dizendo que esse comportamento pode gerar a expulsão do participante e pediu para que a produção tire Deolane do reality. Além disso, Daniele, que também é advogada e diz ter procuração para falar pela irmã, pediu a rescisão do contrato com a emissora.