A Fazenda 14: irmãs de Deolane dizem que Record se nega a liberar a peoa

Dayanne e Daniele Bezerra, irmãs de Deolane Bezerra, conversaram com a equipe jurídica da Record TV na manhã deste domingo (4/12). As advogadas pedem que a emissora tire a peoa de A Fazenda 14, alegando que Solange Bezerra, mãe delas, está internada.

Em uma live que está sendo transmitida no Instagram, Dayanne afirma: “Eles [Record] não vão liberar ela, não querem avisar que minha mãe está na UTI. Inventaram mais um monte de coisa para não dar o recado para ela.”

A irmã da viúva de MC Kevin ainda diz: “Falaram que a Daniele não pode reincidir o contrato [de Deolane Bezerra com a Record].” Por fim, Dayanne afirmou que “o cabaré está feito” e pediu que todos os fãs da advogada sejam convocados para a sede do reality show, em Itapecerica da Serra (SP).

Medidas judiciais Mais cedo, Dayanne e Daniele afirmaram que alegaram que entraram em um acordo com a diretora da Tele Imagem, empresa terceirizada, e prometeram medidas judiciais caso o combinado não fosse cumprido.

“Em conversa com a Diretora da Tele Imagem (empresa terceirizada) e na presença de um Policial Militar, dentro da sede da Fazenda, firmamos um acordo, caso não apareça nenhum responsável da Fazenda até as 10h da manhã do dia de hoje [domingo], iremos a Diretora e eu até à Delegacia de Polícia, para tomar as medidas judiciais cabíveis”, diz uma nota, publicada no Instagram de Daniele.

Confusão em A Fazenda 14 As irmãs de Deolane Bezerra convocaram, na noite desse sábado, fãs da advogada para comparecer até à entrada do estúdio do programa A Fazenda 14 e pressionar a produção da Record TV para a saída dela.

Dayanne Bezerra e Danielle Bezerra informaram, durante uma live realizada no Instagram, que a mãe da advogada foi hospitalizada na sexta-feira (2/12) com pressão alta. “Hoje ela está passando mal, quase tendo um ataque cardíaco”, disse Dayanne.

Na transmissão, alegaram que uma cláusula do contrato assinado para participação do programa assegura a retirada dos participantes, caso um familiar esteja hospitalizado.

Os manifestantes chegaram a soltar fogos de artifício na entrada do local, como tentativa de chamar atenção de Deolane. A transmissão chegou a ultrapassar 138 mil acompanhantes.

