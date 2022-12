A Fazenda 14: irmãs de Deolane vão até estúdio e pedem saída de peoa

As irmãs da peoa Deolane Bezerra convocaram, na noite deste sábado (3/12), fãs da advogada para comparecer até a entrada do estúdio do programa A Fazenda 14 e pressionar a produção da Record para a saída dela.

Na tarde deste sábado (3/12), Deolane Bezerra e Pétala Barreiros falaram em tocar o sino para desistir do prêmio de R$ 1,5 milhão e deixar o reality show. A conversa ocorreu depois da volta de Bárbara Borges após uma Roça falsa.

Dayanne Bezerra e Danielle Bezerra informaram, durante uma live realizada no Instagram, que a mãe da advogada foi hospitalizada nessa sexta-feira (2/12) com pressão alta. “Hoje ela está passando mal, quase tendo um ataque cardíaco”, disse Dayanne.

GRAVE: Daniele Bezerra explica para os policiais o que está acontecendo com a mãe da Deolane e o motivo de estarem em frente a portaria. #AFazenda

Na transmissão, alegaram que uma cláusula do contrato assinado para participação do programa assegura a retirada dos participantes, caso um familiar esteja hospitalizado.

Os manifestantes chegaram a soltar fogos de artifício na entrada do local, como tentativa de chamar atenção de Deolane. A transmissão chegou a ultrapassar 138 mil acompanhantes.

