‘A Fazenda 14’: Kerline se revolta com decisão da Record, expõe tudo e emissora volta atrás; entenda

“A Fazenda 14” está na sua reta final e, mesmo assim, as polêmicas não param. Os ex-participantes do reality estão confinados em um hotel para participarem de dinâmicas nesta última semana do programa. A grande final acontecerá na próxima quinta-feira, 15, e, após o grande campeão da edição ser revelado, uma festa foi marcada para os peões. No entanto, na noite da última segunda-feira, 12, antes de ir gravar a lavagem de roupa suja, Kerline apareceu nas redes sociais revoltada dizendo que a festa tinha sido cancelada. “Papo sério agora, a gente já estava se arrumando para a lavagem de roupa suja quando a produção nos avisou que não iria mais ter a festa da final do programa. Do nada, faltando três dias para a final”, disse nos stories do Instagram. A ex-BBB falou que já tinha movimentado sua equipe e cancelado sua agenda de trabalho para cumprir os compromissos finais de “A Fazenda 14”. “O problema é que a gente jogou o jogo direitinho, entendeu? Ninguém aqui pediu para sair, ninguém aqui bateu o sino, ninguém desistiu, ninguém [se envolveu] em agressão física. A gente aceitou as normas e as leis do programa perfeitamente”, disparou Kerline alfinetando Deolane Bezerra e Pétala Barreiros, que desistiram do programa, e Tiago Ramos, expulso por agressão.

A ex-peoa, que fazia parte do chamado “grupo B”, disse que se sentiu “lesada profissionalmente” com essa decisão da Record. “Querem que a gente vá para a lavagem de roupa, se expor ao ridículo de novo, a todas as humilhações que a gente já passou ali dentro. E para a festa, que seria um momento de descontração nosso, nossa única festa decente, que seria a da final, não tem”, desabafou. O jornalista Britto Jr., que apresentou as primeiras edições de “A Fazenda” e comentou sobre o assunto no Twitter: “A festa foi cancelada porque a produção do reality está sendo demitida e/ou se demitindo. Acertadamente, os bispos mandaram parar tudo e a situação ficou insustentável, como eu já vinha alertando há anos que um dia iria acontecer. Carelli [diretor da atração] vai abandonar o barco”. O caso repercutiu nas redes sociais e, horas depois de expor o que tinha acontecido, Kerline voltou às redes sociais para atualizar os fãs. Ela disse que teve uma conversa com a produção do programa e o problema foi resolvido. “Vamos ter, sim, a nossa celebração, vai acontecer a festa que a gente queria, que é nosso momento de encerramento de um ciclo, um ciclo que foi tão difícil. Vamos fazer acontecer porque o grupo B não bate sino, a gente não arrega, a gente não pede para sair, a gente não pede para tirar a gente. Antes eliminada do que ‘arregona’. Vamos nos divertir muito nessa festa.”

DEU RUIM! Kerline disse que a direção acabou de informar a eles que a festa final com todos os eliminados foi cancelada. Estão todos revoltados por cumprirem tudo direito e serem prejudicados por ação dos outros. #AFazenda pic.twitter.com/02FJdjneSf

— Dantas (@Dantinhas) December 12, 2022

Prestem atenção: a festa foi cancelada porque a produção do reality está sendo demitida e/ou se demitindo. Acertadamente, os bispos mandaram parar tudo e a situação ficou insustentável, como eu já vinha alertando há anos que um dia iria acontecer. Carelli vai abandonar o barco!

— Britto Jr. (@brittojr) December 13, 2022

Leia também Áudio vaza e Bia Miranda ouve produção de ‘A Fazenda 14’ falando dela: ‘Me senti humilhada’ Deolane abre o jogo após desistência: ‘A Fazenda é a maior mentira da televisão brasileira’