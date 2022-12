A Record TV decidiu cancelar a festa final de A Fazenda 14 e provocou o maior caos entre os eliminados do reality que estavam confinados em um hotel. As mais exaltadas foram Deborah Albuquerque e Kerline Cardoso. A insatisfação foi tamanha que os eliminados teriam ameaçado não participar nem mesmo da tradicional Lavação de Roupa Suja, que será exibida para o público nesta terça (13/12).

Porém, a ex-Power Couple Brasil Deborah Albuquerque voltou aos Stories do Instagram na noite dessa segunda (12/12) e confirmou que a festa da final será mantida. “Galera, apareci agora porque estávamos em conversa. Houve alguns desencontros de informação, mas a notícia boa é que sim, vai ter a festa. E vai ser muito legal como todas as festas da Fazenda foram”, iniciou.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

The post A Fazenda 14: Record volta atrás e festa da final é mantida first appeared on Metrópoles.