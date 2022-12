A Fazenda 14 sai por cima ao apostar em deboche e edição ágil

A Fazenda encontrou um caminho inteligente para driblar os problemas que se acentuaram nessa reta final. Com edição ágil e bastante criativa, sua produção está lidando da melhor maneira com os imprevistos. O deboche, principalmente, tem sido o ponto-chave para o desarme dos inconvenientes. Mesmo desfalcada de peões após duas desistências a uma semana da final (sem contar o galo), o saldo da Record é positivo. Para a tristeza de meia dúzia e alegria de muitos, a Kantar Ibope Media informa: A Fazenda 14 segue alcançando picos de liderança nas principais praças pelo Brasil, além de ser o programa mais comentado nas redes sociais depois da Copa do Mundo.

Considerando que já não há mais possibilidades de vermos jogo, estratégias e embates, a missão da Fazenda agora é segurar o público pela emoção. Na edição desta quinta-feira (9/12), marcado pela eliminação de Moranguinho com apenas 13,04% dos votos contra André e Bia, o programa apresentou uma sequência de VTs pautados por ironia e deboche em cima das manifestações de Deonale e Pétala. Para a audiência, um prato cheio. No meio disso, Galisteu deixou avisado que os próximos dias serão de grandes surpresas. Então, já podemos preparar o lencinho.

Em sua faixa completa de exibição, das 22h39 à 00h05, o reality rural ficou 7 minutos em primeiro lugar e conquistou, na região paulistana, média de 8,6 pontos, pico de 10,1 pontos e share de 18%.

O SBT ocupou a terceira colocação com 4,6 pontos no horário. Já no Rio de Janeiro, foram 8,3 pontos de média, pico de 9,8 pontos e share de 16,1%. Enquanto a emissora de Silvio Santos obteve 4,5 na mesma faixa.

