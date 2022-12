A prefeitura municipal de Itamaraju, através da Secretaria de Educação comemora o dia do Diretor

A Secretaria Municipal de Educação promoveu um jantar para homenagear os Diretores e Vice-Diretores das Escolas Municipais de Itamaraju pela passagem do seu dia que é nacionalmente comemorado em 12 de novembro.

Na oportunidade também prestigiou os parceiros das Escolas que foram contempladas no Programa Brasil na Escola do Eixo Projeto Inovador.

O evento foi organizado pelo Secretário Municipal de Educação, Sr. José Ferreira e prestigiado pelo Prefeito Municipal Dr. Marcelo Angênica e Vice-Prefeito, Sr. Dalvadísio Lima, pelo Secretário de Governo, Sr. Selmides Pereira, as Coordenadoras Pedagógicas do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais, Coordenação de Programas e Projetos e membros da equipe da Secretaria Municipal de Educação.

Esta noite de homenagens foi pensada com muito carinho em reconhecimento ao trabalho dos Diretores e Vice-Diretores, demostrando quão grande é o valor desses profissionais e de como são grande inspiração para todos. Que seu exemplo diário é o que move a sua equipe a seguir em frente e permite que ela tenha coragem para enfrentar os desafios diários, e impulsiona a todos para que além de um bom trabalho desenvolva a empatia e o respeito entre os atores envolvidos no processo pedagógico.

O trabalho do Diretor e Vice- Diretor escolar não é fácil, e a Secretaria Municipal de Educação reconhece e valoriza seu esforço diário. A sua contribuição é de extrema importância para a comunidade escolar: professores, funcionários, pais e estudantes. Orgulhem-se de tudo que construíram até aqui.

O Secretário Municipal de Educação, José Ferreira Filho ressalta que a Educação de Itamaraju tem destaque regional, estadual e federal, pois foi 1º IDEB na região Sul e Extremo Sul da Bahia e no Programa Brasil na Escola do Eixo Projeto Inovador ficou em 1º lugar no Brasil, pois das 62 Escolas classificadas, a Rede Pública Municipal de Educação teve 11 Escolas classificadas, equivalente a quase 20% da premiação do Brasil.

Na oportunidade também, o prefeito Dr. Marcelo Angênica juntamente com o secretário Educação José Ferreira rendeu homenagens as Instituições que firmaram parceria com as Escolas Municipais através do Programa Brasil na Escola do Eixo Projeto Inovador que foram selecionadas pelo MEC através dos Projetos Inovadores que têm por objetivo promover inovações e estratégias para assegurar a permanência e a aprendizagem dos estudantes dos anos finais do ensino fundamental. Essa parceria com as unidades escolares são uma força do projeto, porque garantem sustentabilidade e apoio técnico às escolas públicas.

Satisfação e gratidão! Essas são as palavras que podemos usar para definirmos a sensação que temos como equipe ao realizarmos essas homenagens tão honrosas.

A Secretaria Municipal de Educação, na pessoa do Secretário Municipal, José Ferreira Filho e o Prefeito, Dr. Marcelo Angênica agradecem as pessoas envolvidas na realização desse evento.

Texto: Secretaria de Educação