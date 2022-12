O ator Marcius Melhem dará uma entrevista exclusiva para o jornalista Roberto Cabrini, neste domingo (18/12), durante o Domingo Espetacular.

Roberto Cabrini traz novas revelações, após ter acesso ao processo, com mais de mil e duzentas páginas, que corre em segredo de Justiça. Em uma entrevista exclusiva, o humorista fala sobre essa reviravolta no caso após o surgimento de elementos que, segundo o ator, desmontam a narrativa das supostas vítimas.

Há dois anos, Marcius Melhem foi acusado de assédio sexual e encarou o julgamento da opinião pública e uma longa investigação. Agora, novas provas, que são mensagens de texto trocadas entre ele e as mulheres que o acusam, podem mudar o rumo do processo.

The post À Record, Marcius Melhem diz ser inocente em caso que o tirou da Globo first appeared on Metrópoles.