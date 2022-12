Abigail de ‘A Grande Família’, atriz Márcia Manfredini morre aos 62 anos

A atriz Márcia Manfredini, que fez o papel de Abigail em “A Grande Família”, morreu nesta segunda-feira, 5, aos 62 anos. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada. Nas redes sociais, familiares e amigos prestaram últimas homenagens a artista. Entre eles o filho de Márcia, o diretor Nicolas Manfredini. “É difícil neste momento resumir em palavras e até lágrimas a imensidão que foi a sua vida”, escreveu. O ator Blota Filho também se disse chocado com a notícia. “Você vai fazer muita falta na minha vida. Gratidão por tudo que passamos, rimos e vivemos nesses 30 anos de união”, agradeceu. Além de A Grande Família, Márcia Manfredini também atuou nas novelas “Êta Mundo Bom”, “Carinha de Anjo” e “Deus Salve o Rei”, além do seriado “Sandy e Junior”. Já no cinema, Manfredini trabalhou nos filmes “Sábado”, “Alô” e “Carrossel: O Filme”.

