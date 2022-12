ACM Neto critica aumento do ICMS no estado: “Não é isso que os baianos esperam”

O secretário-geral do União Brasil, ACM Neto, criticou o aumento da alíquota de ICMS para 19% na Bahia, conforme publicado pelo governo do estado nesta quinta-feira (22). Em vídeo publicado nas redes sociais, o ex-prefeito de Salvador ainda lembrou do aumento do salário do governador em 50% e a criação de mais de 200 novos cargos.

“A decisão de aumento da alíquota do ICMS vai fazer com que vocês, todos nós, baianos, paguemos mais caro por vários produtos em nosso estado. No momento em que o desemprego aumenta, no momento em que a Bahia é líder nacional em número de desempregados, que nós temos um estado, infelizmente, com o maior número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, a decisão do governo é aumentar impostos”, salientou.

Neto ainda ressaltou que a promessa de campanha do grupo governista era de não aumentar impostos. “Eu lembro que na campanha eles disseram que não fariam nada disso. Mas não é apenas essa decisão. Também nós temos aí a decisão de aumento em quase 50% no salário do governador. A criação de mais de 200 novos cargos para a próxima gestão. Não é isso que os baianos esperam. A nossa esperança é que as coisas melhorem, mas definitivamente o caminho não é esse”, frisou.

Ele pontuou ainda que, após a eleição, decidiu ficar um tempo sem fazer qualquer comentário sobre a política. “Entretanto, diante desses presentes de Natal que o governo do estado está dando aos baianos, eu não posso deixar nesse momento aqui de fazer uma crítica”, afirmou.