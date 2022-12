Adesivos para acne cheios de estilo são a nova onda do skincare

Aqui, no Brasil, os adesivos para acne são fáceis de serem encontrados nas farmácias. O produto é ideal para quem é surpreendido com aquela desagradável espinha vermelha e bastante “chamativa” no rosto bem no dia do casamento de uma amiga ou na coleção de grau, por exemplo. Alguns, transparentes, ajudam a secar e clarear a região. Aqueles com cor, por sua vez, escondem a espinha devido ao tom parecido com o da pele.

Sim, os adesivos para acne realmente funcionam. No quesito tratamento, eles atuam na retirada do pus, na proteção da cútis contra irritantes, como sujeira e poluição; na diminuição da vermelhidão e da irritação e no estímulo da cicatrização da pele. Alguns até tem ácido salicílico, substância poderosa no combate à acne, ao regular a secreção de sebo. Ainda, esses “remendos” nos impedem de cutucar ou estourar as espinhas, barrando a chance de inflamação ou cicatrizes. Eles devem ser retirados do rosto após 12 horas de uso.

Já no quesito beleza, o item tem desempenhado um importante papel no movimento Acne Positivity, ou “positividade da espinha”, em português. Muito semelhante ao movimento Body Positive, a bandeira prega a autoaceitação de um rosto (e corpo) com espinhas.

A onda ganhou fôlego no exterior quando a modelo Kendall Jenner deixou as marcas no rosto aparentes durante o Globo de Ouro, no ano passado. À época com 22 anos, a jovem foi aplaudida pela coragem e pela forma serena como lidou com as críticas. Antes dela, outras estrelas – na lista, entram Cameron Diaz, Keira Knightley e Emma Stone – fizeram questão de aparecer de cara limpa após anos se envergonhando da própria cútis.

Kendall Jenner exibiu acnes no rosto, mesmo com maquiagem Instagrammers gringas, como Em Ford, fazem parte da corrente de autoaceitação. No Brasil, Flávia Pavanelli e outras personalidades têm feito posts recorrentes sobre a temática #AcnePositivity.

Tendência do skincare Os adesivos para acne conquistaram um público bastante relevante: a comunidade do TikTok. Duas influenciadoras muito populares na rede, Charli D’Amelio e Addison Rae foram vistas usando o item em formato de estrela em seus vídeos de dança. As marcas Starface e Squish são as que têm feito mais sucesso no exterior.

No Brasil, ainda não podemos comemorar a chegada de adesivos fofos para acne fofos… Enquanto isso, nos contentamos com algumas opções mais clássicas:

Que tal aderir à nova onda?

Para saber mais, siga o perfil da coluna no Instagram.

The post Adesivos para acne cheios de estilo são a nova onda do skincare first appeared on Metrópoles.