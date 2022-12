Adeus às Copas? Cristiano Ronaldo chora após eliminação de Portugal

Aos 37 anos, Cristiano Ronaldo pode ter se despedido neste sábado (10) das Copas do Mundo. O craque deixou o gramado do Estádio Al Thumama chorando após a eliminação de Portugal para Marrocos nas quartas de final do Mundial de 2022, no Catar. Os africanos venceram por 1 a 0, fizeram história com a classificação à semifinal e mandaram os lusitanos de volta para casa.

Assim como na goleada de Portugal sobre a Suíça, por 6 a 1, Cristiano Ronaldo começou no banco de reservas diante de Marrocos. O ex-melhor do mundo só entrou em campo aos sete minutos do segundo tempo, no lugar de Ruben Neves. Desde então, lutou muito, teve algumas oportunidades na grande área, mas não conseguiu vencer o goleiro marroquinno Bounou.

Na saída de campo e no caminho do vestiário, Cristiano Ronaldo foi aos prantos, talvez por saber que esta foi sua última Copa do Mundo. O craque português ainda disputou as edições de 2006, 2010, 2014 e 2018.

Ao todo, Cristiano jogou 22 partidas de Copa do Mundo e marcou oito gols.

O astro marcou gols em todas as suas participações em Mundiais.

Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo