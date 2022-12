Adeus, cercadinho: estrutura no Alvorada começa a ser retirada. Vídeo

Funcionários da Presidência começaram a desmontar, no início da tarde desta sexta-feira (16/12), parte da estrutura metálica do cercadinho do Palácio da Alvorada, que fica no gramado da área interna da residência oficial. Até a última atualização desta reportagem, a tenda do cercadinho ainda estava no local.

A estrutura era usada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) para conversar com apoiadores, que iam à residência oficial da Presidência diariamente.

Nas últimas semanas, porém, o local foi abandonado, uma vez que o atual mandatário da República deixou de receber simpatizantes no Alvorada desde que perdeu as eleições para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Veja o momento que parte da estrutura é retirada e guardada em um caminhão:

Caminhão de mudança Mais cedo, um dia após um caminhão de mudança ser flagrado entrando no Palácio da Alvorada, um novo transporte de deslocamento foi visto, na manhã desta sexta, em frente ao Palácio do Planalto, sede oficial da Presidência.

Nesta sexta, funcionários também foram vistos pintando a rampa principal que dá acesso ao prédio. No dia da posse, em 1º de janeiro de 2023, o presidente eleito Lula deve subir a rampa para assumir o posto como 39º mandatário da República.

As movimentações nos dois prédios ocorrem a 15 dias para que Bolsonaro deixe o comando da Presidência, em 31 de dezembro. Ele está no comando do Executivo federal desde 1º de janeiro de 2019, após vencer as eleições de 2018.

Neste ano, o atual presidente tentou a reeleição, mas foi derrotado por Lula, que terá seu terceiro mandato à frente da Presidência. Com a derrota de Bolsonaro, ele se tornou o primeiro presidente a tentar a manutenção ao cargo e fracassar.

Veja fotos do momento:

Granja do Torto Outra residência oficial da Presidência da República, a Granja do Torto também terá de ser desocupada, assim como o Palácio do Jaburu – onde atualmente reside o vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos).

Atualmente, a Granja do Torto é ocupada pelo ministro da Economia de Bolsonaro, Paulo Guedes. Ele, no entanto, também tem o mesmo prazo para deixar a residência.

Na semana passada, o futuro ministro da Casa Civil Rui Costa (PT) pediu para que Guedes desocupe o Torto para que Lula utilize o imóvel até a posse, marcada para 1º de janeiro. Segundo Costa, o atual ministro da Economia não deu retorno sobre o pedido. “O ministro da Economia está na casa, não deu sinais de quando sairá”, disse Rui Costa.

