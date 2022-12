Alfaiataria e cores: veja looks das coleções de pre-fall 2023

O que vai bombar no inverno de 2023? A pergunta para essa resposta está nas coleções de pre-fall 2023, que, como o nome sugere, é uma antecipação do que virá de fato na temporada de outono/inverno. Carolina Herrera, Roberto Cavalli, Dsquared2, Etro e Maria McManus são algumas das marcas que fizeram suas apostas.

Vem conferir!

Dezembro é o mês das retrospectivas, mas também das previsões para o ano que vai começar. Na moda, começam as apostas para as tendências e marcas que têm o potencial de se destacar em um mercado cada vez mais saturado.

Para te ajudar a ficar por dentro dos lançamentos e entender o que vale a pena – ou não – acompanhar, a Coluna Moda Fora dos Padrões trouxe um apanhado do pré-outono 2023. São nessas coleções que as marcas e os estilistas dão um gostinho do que pode ser sucesso.

A maioria das coleções foram apresentadas em Milão, na Itália, e em Nova York, nos Estados Unidos. As criações de etiquetas como Carolina Herrera, The Row, Moschino e Lafayette 148, entre outras, têm em comum três pontos que destacamos abaixo. Já a etiqueta francesa Chanel apresentou a coleção de Métiers d’Art 2022/23 no Senegal.

A francesa Chanel, marca que não costuma ousar, apostou em looks coloridos para o Métiers d’Art 2022/23. A categoria exalta quem está por trás das criações da maison e representa o trabalho manual

Conjuntinhos de blazers e calças são um convite à formalidade fora do escritório. Acima, pre-fall 2023 da Chloé

Túnel do tempo no pré-outono 2023: a Etro trouxe os anos 1970 como referência para a coleção recém-lançada. Atenção à sandália de salto usada com meia Cores e mais cores Laranja, amarelo, vermelho e rosa serão as cores de 2023 no que depender da Etro, da Roberto Cavalli e da Carolina Herrera. As tonalidades apareceram sozinhas e combinadas entre si nas coleções pre-fall 2023.

Já a Dsquared2, famosa pelo jeans, abandonou o azul do tecido clássico para apostar em muitas nuances – de preferência, todas juntas. Nos looks apresentados, teve mix de estampa e bolinhas coloridas, entre outros. Destaque ainda para as botas over the knee azuis e lilás.

As cores do jardim, do verde folha ao rosa das flores, ditam a cartela da Silvia Tcherassi. A marca apresentou uma coleção com vestidos, blusas e saias esvoaçantes. A máxima é fluidez e conforto.

Azul, amarelo e vermelho, cores primárias, tingiram os casacos e os vestidos da inglesa Victoria Beckham, marca homônima da ex-Spice Girl. Na Chanel, que apresentou a coleção Métiers d’Art em Dacar, capital do Senegal, uma paleta terrosa dividiu a passarela com peças em tons fortes, como roxo e laranja.

Se você é fã da combinação de rosa com vermelho, o pre-fall de 2023 é para você. Detalhes de corações chamaram atenção

Laranja, pelos e oversized: o casaco da Etro é para quem não gosta de passar despercebido

Diferentes tons de laranja e marrom “tingem” o look acima da Roberto Cavalli. Os acessórios azuis dão um ponto de cor e quebram a produção

Segundo a Dsquared2, a coleção foi pensada para parecer uma “lista de desejos das melhores descobertas dos anos 1960 até os anos 1980”

Vestidos coloridos e fluidos, em tamanhos maxi ou mini, são os protagonistas do pre-fall 2023 da Silvia Tcherassi

Vestidos e saias azul-turquesa, verde limão e vermelho sangue tingem outros looks do pre-fall 2023 da marca inglesa

Colorido, pero no mucho: a Chanel não apostou nas produções monocromáticas, mas em peças que eram “ponto de cor” Office look As peças de alfaiataria saem do escritório e ganham as ruas, segundo as coleções apresentadas entre novembro e dezembro de 2022. A Lafayette 148, por exemplo, apostou nos clássicos trench coats, mas também teve camisa com babado, assimetria e maxissaias.

A Maria McManus também apostou em calças retas e bem cortadas, além de camisas de botão. As peças aparecem em tons sóbrios, o que reforçou o caráter atemporal e clássico da coleção.

A The Row, das irmãs Mary-Kate e Ashley Olsen, segue com uma moda de pegada francesa, apesar das gêmeas serem norte-americanas. O estilo effortless chic ditou o pre-fall, que trouxe conjuntos de blazers e shorts combinados a chinelos de dedos, por exemplo.

O pré-outono 2023 da Moschino, por sua vez, é o total oposto das coleções extravagantes e caricatas que a marca apresentou nos últimos anos. Conjuntos de calça e blazer dividiram a passarela com trench coats, por exemplo.

Conjuntos que têm passe livre no escritório também brilharam na Roberto Cavalli e na Etro. As duas marcas apostaram em tons quentes e em uma estética setentista, mas sem cair no caricato ou no literal.

A coleção da Lafayette 148 foi composta de camisas, calças, saias longas e vestidos elegantes. A paleta de cores foi sóbria e neutra

O pre-fall da Maria McManus foi inspirado no cinema italiano da década de 1960, em especial em filmes que retratam a industrialização do país europeu e nos looks usados por quem buscava emprego

Conforto é palavra de ordem na The Row. Na coleção apresentada, a marca apostou em chinelos e tênis nos pés

Os looks elegantes de alfaiataria da Moschino se propõem a vestir todos os gêneros

Na coleção, a Etro ainda dá uma dica de styling para quem quer misturar estampas: aposte em padronagens diferentes, mas nas mesmas tonalidades

O pré-outono 2023 da Etro foi inspirado nos arquivos da própria grife. O diretor criativo usou como referência o trabalho com diferentes tecidos e materiais de Gimmo Etro, fundador da marca That ’70s Show O estilista Marco De Vincenzo pode não ter assistido à série That ’70s Show, mas a nova coleção da Etro traz vários looks dignos de Jackie Burkhart, personagem vivida por Mila Kunis. O visual é mais elegante e sofisticado do que o da produção.

A Roberto Cavalli também mergulhou na estética setentista para o pre-fall 2023. A modelagem das calças, os tons quentes e os sapatos plataforma poderiam ter sido usados por Cher na década de 1970.

Apesar da coleção da Proenza Schouler ser minimalista e sóbria, com roupas em branco, preto e bege, há pontos de cor. As peças estampadas têm padronagens que parecem ter saído de Mad Men, série sobre o mercado publicitário na virada da década de 1960 para 1970.

Estampas psicodélicas em tons terrosos e saias mini: os looks da Etro parecem ter saído do seriado That ’70s Show

Padronagem de cobra em neon é “a cara” dos anos 1970 e de artistas como a cantora Cher

As marcas que apresentaram coleções de pre-fall 2023 também propõe looks monocromáticos ou “monoestampas”, como as três etiquetas acima As coleções de pre-fall 2023 apresentaram uma moda mais real e “pé no chão”. Apesar das marcas ainda usarem a moda para inspirar sonhos, as peças lançadas estão cada vez mais conectadas aos desejos dos consumidores.

