Allan do Carmo vai disputar última prova de alto rendimento

Allan do Carmo vai cair na água pela última vez como atleta de alto rendimento. No sábado (10), às 7h, o maratonista aquático baiano vai participar da Travessia Itaparica-Salvador, prova em que já ganhou seis vezes – quando ainda era chamada de Mar Grande-Salvador.

“Se encerra um ciclo pra iniciar um outro e um filme passa na minha cabeça. Foram tantas viagens, tantas abdicações, tantos desafios, títulos, conquistas e derrotas… Tudo isso me fez mais forte, mais humano, mais feliz. No entanto, o que mais me fez crescer, em todos os aspectos, foram as amizades, o amor e o carinho que chegaram até a mim em toda essa jornada maravilhosa”, escreveu o atleta nas redes sociais.

Aos 33 anos, 27 deles como nadador, Allan do Carmo encerra o currículo com grandes feitos e títulos como o da Copa do Mundo e de melhor atleta da modalidade no planeta, em 2014. Também foi tricampeão Sul-Americano e colocou no peito inúmeras medalhas em Jogos Pan-Americanos, Mundiais Militares e Mundiais de Desportos Aquáticos. Além disso, participou dos Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim, e de 2016, no Rio de Janeiro.

“Vamos fazer uma grande farra e espero que eu esteja ocupando o lugar mais alto do pódio neste dia mais que especial. Todos estão convidados a participarem fazendo doações para seguirmos contribuindo com pessoas que mais precisam”, disse Allan do Carmo.

A chegada da prova acontecerá na praia do Porto da Barra. Familiares, amigos e patrocinadores de Allan estão preparando uma festa para ele. No local serão distribuídas camisas da torcida do nadador em troca de alimentos não perecíveis. O nadador está empolgado com a despedida.

“Foram momentos mágicos e inesquecíveis ao lado de pessoas incríveis. Novos caminhos estão sendo traçados e todo mundo vai seguir participando e sendo importante, como sempre aconteceu. Até lá, no entanto, quero viver essa transição com todo afinco e felicidade. Vamos curtir”, convocou o maratonista.