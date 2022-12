Alonso se despede do Atlético: ‘Nossos caminhos se cruzarão novamente’

O zagueiro Junior Alonso fez uma publicação nas redes sociais para se despedir do Atlético. Em fim de contrato de empréstimo com o Alvinegro, o defensor paraguaio voltará para o Krasnodar, da Rússia, na próxima temporada.

“Hoje termina a nossa aventura e eu tenho que me despedir de vocês Atleticanos. 2 anos e meio de muitas alegrias, momentos bons e não tão bons, alegrias e tristezas. Estou saindo feliz porque pude fazer parte do crescimento do clube, juntamente com meus companheiros conseguimos títulos importantes que ficarão marcados para sempre nos nossos corações e no de vocês também. Agradecer a todos os funcionários do clube que sempre me trataram da melhor maneira, aos meus colegas que fizeram parte desta aventura, aos treinadores e comissão diretiva pelo seu grande trabalho, e também vocês torcedores pelo vosso apoio”, publicou.

Em outra publicação, Alonso afirmou que os caminhos dele e do Atlético se cruzarão novamente. “Obrigado @Atletico por tudo. Com certeza nossos caminhos se cruzarão novamente. Até breve!”, escreveu.

O Atlético tentou ampliar o contrato de empréstimo de Junior Alonso até o fim de junho de 2023, mas não obteve sucesso. O Krasnodar, que pagou caro pelo zagueiro no fim do ano passado, deseja tê-lo a partir do reinício das competições na Rússia, em março.

Alonso chegou ao Atlético em julho de 2020, indicado pelo técnico Jorge Sampaoli. Para contratá-lo, o clube alvinegro topou pagar 3 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões na cotação da época) ao Lille-FRA, que detinha os direitos econômicos.

Na primeira passagem pelo Atlético (que durou um ano e meio), Alonso somou 89 jogos, dois gols e quatro títulos: o do Campeonato Brasileiro (2021), o da Copa do Brasil (2021) e os dois do Campeonato Mineiro (2020 e 2021).

O Krasnodar pagou R$ 45,76 milhões pela compra de Junior Alonso. O valor foi declarado pelo Galo no balanço financeiro da temporada 2021. A venda foi concluída no início de janeiro deste ano.

O retorno do zagueiro foi possível por conta dos reflexos da invasão da Rússia à Ucrânia, que deu início à guerra e gerou uma série de sanções a clubes russos e medidas para proteger jogadores estrangeiros. Pouco depois do início do conflito, Alonso teve contrato suspenso pelo Krasnodar-RUS e ficou livre para buscar um novo clube.

Na segunda passagem, Alonso não teve tanto destaque e chegou a ficar no banco de reservas na reta final da temporada. Foram 43 jogos e mais um título mineiro.