Amigo oculto: 8 ideias de presentes para quem ama praticar exercícios

O fim do ano, e principalmente o Natal, é aquele momento tão esperado de trocar presentes, seja com familiares, amigos ou até mesmo com colegas de trabalho, de uma maneira divertida e leve com o tradicional Amigo Oculto.

Nesse cenário, sabemos que as opções de presentes são infinitas e variam muito de acordo com o gosto de quem receberá o presente. Por isso, o Metrópoles preparou uma lista de sugestões para aquele amigo ou familiar que ama praticar esportes e não falta ao treino na academia, ou ainda, para aquele que quer começar uma vida fitness em 2023.

Incentive!

Tênis masculino esportivo, da Box 200 R$ 95,88Comprar Tênis feminino com amortecedor, da It Shoes R$ 99,90Comprar Camisa térmica manga longa, da Adams R$ 59,99Comprar Bermuda mesh mescla, da Oxer R$ 39,99Comprar Top fitness campeão slim, da Oxer R$ 29,99Comprar Kit Elástico Extensor, da Multitrust R$ 44,90Comprar Mi Band 3 versão global, da Xiaomi R$ 119,90Comprar Garrafa Squeeze de água 2L, da Weeze R$ 39,90Comprar