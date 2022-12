Ana Paula do vôlei detona Tite: ‘Técnico arrogante e covarde’

A ex-jogadora de vôlei Ana Paula Henkel detonou a postura do técnico Tite de ir para o vestiário e deixar os jogadores da Seleção Brasileira sem amparo em campo após a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo diante da Croácia, nessa sexta-feira (9). A multicampeã pelo Brasil nas quadras definiu o treinador como “arrogante e covarde”.

Ana Paula escreveu um longo texto em seu Instagram no qual definiu a atitude de Tite como um gesto “inaceitável”, de “suprema covardia”, “narcisista” e “egoísta”.

“O que Tite, técnico da seleção brasileira de futebol, fez depois da eliminação para a Croácia na Copa Mundo é o degrau mais baixo que um técnico ou dirigente pode cruzar: o abandono de campo com seu batalhão ainda preso na trincheira pelas lágrimas, frustração e tristeza diante da derrota”, escreveu.

“Eu poderia tentar elucidar de maneira mais elegante e não tão direta o que penso sobre o abandono de campo – e de seus jogadores ainda em campo – de Tite, mas não vou dourar pílula alguma: Tite é um covarde e o Brasil, apesar de brilhantes jogadores, perdeu para um técnico arrogante e covarde”, pontuou.

A título de comparação, a ex-campeã do vôlei citou a postura do técnico da Seleção Japonesa, Hajime Moriyasu, quando da eliminação de sua equipe na Copa do Mundo também para a Croácia.

“Tite deveria aprender com o técnico da seleção japonesa, também eliminada pela Croácia nos pênaltis. Após a frustrante e dolorosa eliminação, ele foi até a torcida, agradeceu com o tradicional gesto japonês, voltou ao meio do campo, falou com o grupo que estava unido em um círculo e depois cumprimentou cada um dos jogadores com lágrimas e gratidão nos olhos”, escreveu Henkel.

O que disse Tite? Na parte final de sua postagem, a ex-atleta do vôlei tentou confortar Neymar e os demais jogadores da Seleção Brasileira. “Valeu, meninos. Valeu, @neymarjr . Vocês lutaram como puderam, mesmo sem um comando digno da entrega de vocês”. Em sua entrevista coletiva após a eliminação, Tite foi questionado acerca do seu comportamento, mas lembrou que jamais ficou em campo depois de jogos, mesmo após vitórias ou conquistas. A despeito disso, ele declarou que “talvez” tenha tomado a decisão errada. “Tu me viu comemorar quando vencemos? Não, não fiz. É um pouquinho do estilo, mas talvez eu tivesse tido que fazer isso hoje”, declarou.

Leia, a seguir, o texto completo de Ana Paula Henkel

