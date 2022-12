Anitta e Bruna Marquezine são citadas em novela portuguesa e viralizam na web

A confusão do distanciamento entre Anitta e Bruna Marquezine por causa do jogador Neymar foi citada por uma novela portuguesa, que acabou viralizando nas redes sociais do Brasil.

Na trama de “Sangue Oculto”, a atriz e a cantora foram citadas como exemplo de mulheres que conseguiram passar por cima das desavenças e estabeleceram uma amizade, mesmo tendo ficado com o mesmo homem, que no caso foi o jogador do Paris Saint-Germain.

As personagens Silvia e Maria, interpretadas por Anabela Moreira e Julia Palha – respectivamente, brigam por causa de um rapaz. As duas são interrompidas pela vilã da novela, Fernanda (Carla Andrino), que tenta apaziguar a situação citando as brasileiras.

“Discutir por causa de homem… Isso é coisa de pobre. A gente tem que aprender com pessoas da nossa classe. Vejam o exemplo da Bruna Marquezine e da Anitta. O Neymar se meteu no meio e o que aconteceu? Nada! As duas ficaram melhores amigas e agora passeiam por Paris”, disse.