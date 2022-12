Antecipe as compras de Natal na Bete Confecções e concorra a prêmios do “Natal do Bem” CDL

Com a proximidade do Natal e Réveillon, podemos perceber nas ruas os monumentos iluminados, casas, lojas, ruas repletas de enfeites e cores do Natal. E sempre é bom antecipar as compras de natal, seja para as revenderoas aquecerem suas vendas no mercado ou para presentear sua família e amigos.

Pensando nisso, a empresa Bete Confecções localizada na rua Carlos Gomes, 222, no centro baixo de Itamaraju, dedicou um espaço com várias peças apontando para essa tendência.

As roupas íntimas são essenciais no vestuário e fazem parte do dia a dia, tornando assim uma ótima opção de presentear. A qualidade das peças confeccionadas na Bete Confecções e o excelente custo benefício ampliam essa realidade. Saiba ainda que não importa o look escolhido, as mulheres pensam em cada detalhe e a lingerie não poderia ficar de lado.

As pessoas pensando nos presentes que darão aos amigos e familiares, as mulheres, em qual lingerie vão vestir nas festas e, sobretudo, uma considerável movimentação nas ruas, típica desse período super importante.

Também é bom lembrar sobre a tradição em escolher a cor da lingerie que será usada no Réveillon. Afinal, cada tom tem um significado e muitas mulheres acreditam que a cor escolhida regerá o próximo ano, garantindo muito sucesso e prosperidade pra sua vida.

Além da linha de peças íntimas, a Bete Confecções dispõe de outras: na linha fitness, linha masculina (camisas gola polo, camisetas, blusas de algodão, shorts de moleton, shorts de microfibra e bermudas), Moda Praia (saída de praia e Camisa com proteção UV), linha feminina (conjuntos de lingerie, short dolls, camisolas, macacões, batas, blusas, saias jeans, shorts, bermuda jeans e vestidos), linha infantil para as meninas ( maiôs e calcinhas) meninos (cuecas, shorts jeans e de moleton) e para sua casa acessórios para cama e mesa (panos de prato, toalhas de banho, jogos de cozinha, jogo de lençol e jogo de banheiro).

A empresa Bete Confecções pode lhe oferecer os melhores produtos, tendo com pilar o custo e qualidade. Faça-nos uma visita, ou acesse nossos redes sociais, Facebook, Instagram, Whatsapp (73 99948-1380) (73) 3294-1682 e não tenha mais dúvida sobre o que presentear neste Natal e Réveillon!

Aproveite ainda para concorrer a prêmios da Campanha “Natal do Bem”, promovida pela CDL, faça suas compras, exija seu cupom e boa sorte.