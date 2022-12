Uma das participantes mais polêmicas de A Fazenda 14, Deolane Bezerra abandonou o reality show da Record nesse domingo (4/12). Familiares da participante fizeram manifestações nos limites da fazenda com fogos, caixa de som e microfone para passar um recado para Deolane Bezerra.

A irmã da famosa revelou em suas redes sociais que o principal motivo que levou eles a tomarem a atitude extrema foi o fato da mãe da famosa estar internada na UTI.

Leia a matéria completa no site TV Foco, parceiro do Metrópoles.

The post Após deixar A Fazenda, Deolane chora ao ver estado da mãe em hospital first appeared on Metrópoles.