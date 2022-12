Após derrota, Brasil precisará quebrar tabu para vencer a Copa do Mundo

Para ser hexacampeão no Catar, o Brasil terá que quebrar uma escrita histórica. Em todos os cinco títulos de Copa do Mundo que conquistou, a Seleção Brasileira teve campanhas invictas.

Nesta sexta-feira (02/12), a equipe comandada por Tite perdeu por 1 a 0 para Camarões, na terceira e última rodada do Grupo G. Mesmo com o resultado negativo, o Brasil terminou a chave na primeira colocação e enfrentará a Coreia do Sul nas oitavas de final.

Campanhas do Brasil nas Copas do Mundo de 1958, 1962 e 1994

No primeiro título mundial brasileiro, em 1958, o time treinado por Vicente Feola venceu cinco das seis partidas do torneio, mas empatou por 0 a 0 com a Inglaterra na fase de grupos.

Em 1962, a Seleção do técnico Aymoré Moreira teve trajetória similar. A Canarinho teve cinco vitórias em seis partidas na campanha do bicampeonato. O único tropeço foi o empate por 0 a 0 com a Tchecoslováquia na fase inicial.

Tetracampeão sob o comando de Carlos Alberto Parreira, o Brasil venceu cinco dos sete jogos do Mundial de 1994. Foram dois empates até o título: 1 a 1 com a Suécia, na fase de grupos, e 0 a 0 com a Itália, na final vencida nos pênaltis (3 a 2).

Campanhas do Brasil nas Copas do Mundo de 1970 e 2002

Dois dos times mais dominantes da história das Copas, as Seleções Brasileiras de 1970 e 2002 venceram todos os jogos de suas campanhas vitoriosas. No ano do tricampeonato, Zagallo conduziu Pelé, Tostão e companhia à glória com seis vitórias. Já o Brasil de Felipão, Ronaldo e Rivaldo foi pentacampeão com sete triunfos.

Ao longo da história, apenas outras duas seleções repetir o feito: o Uruguai de 1930 e a Itália de 1938, que levantaram a taça com quatro vitórias.

Na edição do Catar é impossível que algum país alcance esta marca, pois nenhuma equipe venceu todos os jogos da fase de grupos.

Todas as campanhas de título do Brasil na Copa do Mundo:

Copa do Mundo de 1958: cinco vitórias e um empate

Copa do Mundo de 1962: cinco vitórias e um empate

Copa do Mundo de 1970: seis vitórias

Copa do Mundo de 1994: cinco vitórias e dois empates

Copa do Mundo de 2002: sete vitórias

Seleções que foram campeãs com derrota na Copa do Mundo

A última seleção que venceu a Copa do Mundo com revés na campanha foi a Espanha, em 2010. A Fúria perdeu por 1 a 0 para a Suíça na estreia do torneio na África do Sul.

Nos dois jogos seguintes, os espanhóis venceram Chile e Honduras e terminaram o Grupo H na primeira posição, com seis pontos. Já no mata-mata, a equipe venceu todos os quatro jogos.

A Espanha eliminou a Inglaterra nas oitavas de final (4 a 1), a Argentina nas quartas (4 a 0), a Alemanha na semi (1 a 0) e a Holanda na finalíssima (1 a 0).

No Século XX, outras duas seleções venceram a Copa do Mundo após perderem uma partida da primeira fase: a Alemanha Ocidental, em 1954 e 1974, e a Argentina, em 1978.