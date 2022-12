Após discussão, agressor joga óleo quente em mulher, em Itamaraju

Investigadores da polícia civil de Itamaraju, efetuaram a prisão de um indivíduo nesta terça-feira (06), sob a acusação de agredir uma mulher da qual possuiu um relacionamento amoroso, tendo ainda realizado ameaças contra a vítima.

O fato aconteceu na travessa Imperatriz Leopoldina, onde o autor teria tentado contra a vida da senhora NELIANE SILVA DO NASCIMENTO (28 anos), a mesma relatou que foi agredida fisicamente pelo seu companheiro.

O agressor identificado como MATEUS DA COSTA MIRANDA (23 anos), arremessou uma panela com óleo quente, contra o rosto da companheira, provocando graves queimadura.

O acusado ainda utilizou uma arma branca (facão) para golpear a mulher, provocando lhe um ferimento na região do pescoço. Além de tomar o aparelho celular da vítima e destruir.

A vítima procurou a delegacia e registrou uma ocorrência. Diante das evidências uma diligência com autorização do delegado Gilvan de Meireles Prates, destinou até a residência do agressor, conseguindo localiza-lo e efetua a prisão.

MATEUS DA COSTA MIRANDA está detido na DEPOL de Itamaraju. O acusado prestou depoimento ao delegado. Onde poderá ser indiciado por TENTATIVA DE FEMINICÍDIO e ficará à disposição da justiça.