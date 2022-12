Após eliminação na Copa, Cristiano Ronaldo treina no CT do Real Madrid

Quatro dias após a eliminação da Seleção de Portugal na Copa do Mundo, o astro Cristiano Ronaldo voltou aos treinamentos para manter sua forma enquanto busca um novo clube. Segundo informado pelo portal Relevo, o atacante realizou trabalhos individuais no CT de seu ex-time, o Real Madrid, em Valdebebas.

O jogador treinou em um campo separado ao utilizado por Carlo Ancelotti, que comandou atividade junto ao grupo merengue que não foi ao Mundial do Catar. O gesto demonstra boa relação entre o clube e CR7, mas não indica nenhum possível retorno.

Carreira de Cristiano Ronaldo

Ao longo de nove anos defendendo o time espanhol, Cristiano venceu nada mais nada menos do que 16 títulos: Campeonato Espanhol (2011/12 e 2016/17), Copa do Rei da Espanha (2010/11 e 2013/14), Supercopa da Espanha (2012 e 2017), Liga dos Campeões (2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18), Supercopa da Europa (2014, 2016 e 2017) e Mundial de Clubes (2014, 2016 e 2017).

Depois do período, ele transferiu-se a Juventus, onde conquistou duas edições do Campeonato Italiano, duas Supercopas da Itália e uma Copa Italiana. Em seguida, retornou ao Manchester United.

No momento, a estrela possui em mãos uma oferta bilionária do Al-Nassr, da Arábia Saudita. De acordo com o Marca, os valores giram em torno de 200 milhões (R$ 1,09 bilhão) de euros por temporada, mas o atleta negou acordo e aguarda por propostas de times europeus.

Saída do Manchester United

Cristiano Ronaldo está “desempregado” desde que deixou os Diabos Vermelhos, no dia 22 de novembro. O jogador de 37 anos perdeu muito espaço na equipe inglesa, especialmente após a chegada do técnico Erik ten Hag. Insatisfeito, ele entrou em acordo com o clube para rescindir o seu contrato. Foram apenas 16 partidas e três gols na temporada.

Desde então, o nome do atacante foi ventilado em várias grandes clubes europeus como Bayern de Munique, PSG e Napoli, mas os interesses não se concretizaram.