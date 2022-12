Após eliminação precoce, Alemanha é ultrapassada por Brasil em recorde

A seleção da Alemanha vem de duas temporadas ruins em Mundiais, sendo eliminada de maneira precoce nas edições de 2018 e 2022. Chegando somente até a fase de grupos nas últimas Copas, o histórico da equipe no torneio também começou a ser prejudicado.

Agora, os alemães perderam o título de seleção que tinha mais partidas disputadas em uma Copa, com 112 jogos. Nessa segunda-feira (5/12), a Seleção Brasileira atuou em seu 113º confronto em uma Copa do Mundo e, com a vitória, fará sua 114ª partida nesta sexta-feira (9/12).

O número da Canarinho ainda pode aumentar e isolar o Brasil na liderança do quesito, uma vez que, caso se classifique para a semifinal do torneio, os brasileiros jogam necessariamente mais duas partidas, sendo final ou disputa de 3º lugar, chegando a 116 jogos.

Além disso, a Seleção também lidera o ranking de mais gols marcados em Mundiais, com 236 gols, com a Alemanha vindo em 2º lugar, com 232. As duas nações são as únicas que conseguiram balançar as redes do adversário mais de 200 vezes na história das Copas do Mundo.

