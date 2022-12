Após indireta para Thiago Rodrigues, Cris Dias discute com ex de Caio Paduan: ‘Covarde’

A jornalista Cris Dias rebateu as indiretas que recebeu da atriz Julia Konrad por comentar sobre a reviravolta no caso do ex-marido, o ator Thiago Rodrigues. Na semana passada, o artista foi encontrado com ferimentos na Gávea, zona Sul do Rio de Janeiro, após ter sido supostamente espancado em um assalto. No entanto, a Polícia Civil do Rio de Janeiro investigou o caso e concluiu que Thiago se machucou sozinho ao cair de um banco. “A verdade sempre aparece. Por mais patética e surreal que possa parecer”, postou Cris, que viveu um relacionamento polêmico com o ator de 2007 a 2016, nas redes sociais. Foi então que Julia, ex-namorada do ator Caio Paduan, que é o atual namorado da jornalista, postou: “A verdade, realmente, sempre aparece. Para todo mundo, viu? Praticar a mesma empatia que se espera, a maior lição de todas. Afinal, só se muda algo falando sobre, né?”. Cris encarou os posts como indiretas e decidiu soltar o verbo com a ex do seu atual.

“2022 terminando, hora das verdades. A Julia Konrad quer se meter, né? Então tá. Ela me bloqueou aqui e no Insta há anos para poder mentir a vontade sem ser retrucada. Uma covardia dessas merecia processo. Mas não queríamos dar mais mídia para isso. Mas…quem sabe em 2023, né?!”, disparou a ex-apresentadora da Globo. Cris seguiu dizendo que tem provas de que Julia tentou “queimar publicamente” Caio. “Ela chamou umas amigas e ameaçou várias pessoas do meio para ele não trabalhar mais. Temos testemunhas. A covarde insinua sem provas e sem citar nomes. Quis causar. Porque não se ajuda outras mulheres mentindo assim.” A jornalista também resgatou um antigo relato que Julia fez à revista Claudia, no qual ela expôs que tinha vivido um relacionamento abusivo. Ela não citou o nome do ex-namorado, mas Caio foi associado ao caso nas redes sociais. “‘Fui estuprada sem saber’. Até entendo que tenha se tocado anos depois que se forçava e tal, mas daí a induzir sem provas culpa a alguém por conta do machismo estrutural que está dentro de nós é foda. Eu poderia acusar tanta gente, mas prefiro estudar ou ir na terapia”, declarou Cris.

Em outro post, a apresentadora ameaçou processar a atriz: “Como alguém pode acusar alguém de crime hediondo sem citar o nome e sem provas? Só manipulando a mídia e o meio usando ameaças e a causa feminista? Não queria dar pano, mas ela segue on e agora ignora que tem um menor envolvido. Você sabe que você pode tomar processo, Julia?”. A jornalista postou um print dos post da ex-namorada de Caio com as indiretas e declarou: “Para vocês entenderem o porque estou falando aqui. A estuprada de Taubaté cheia de sororidade comigo e numa história envolvendo um menor”. Cris, é mãe de Gabriel, de 13 anos. O menino é fruto do relacionamento da jornalista com Thiago. Após as declarações de Cris, Julia disse: “Emanando um tanto de luz aqui para você. Um dia você vai ver e entender tudo. E vai resgatar aquela mensagem onde, apesar de todos os ataques, te falei que se um dia precisar, eu ia tá aqui para te escutar. Nunca é tarde. No mais, te protege e se preserva. Te falo do fundo do meu coração. É o que tenho feito. Eu estou do teu lado, mulher”.

