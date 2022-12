As chuvas intensas ao longo dessa quarta-feira (21/12) causaram novos escorregamentos de terra na BR-277 nos pontos que já estavam danificados desde o final de novembro. Com isso, o trânsito voltou a ser realizado em duas faixas enquanto durarem os trabalhos de novas inspeções de encosta da rodovia federal. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER) orienta que é preciso seguir no trecho com cautela.

As novas barreiras de proteção instaladas na terça-feira (20/12) contiveram o material do escorregamento, evitando danos às pistas que estavam em funcionamento. O local passará por limpeza e nova inspeção, com perspectiva de abertura da faixa adicional ainda nesta quinta-feira (22/12).

Os índices pluviométricos na Serra do Mar estão muito acima do esperado, prejudicando as condições de tráfego de veículos e dificultando os estudos e avaliações que estão sendo executados no trecho.

Leia mais na matéria completa do portal Banda B, parceiro do Metrópoles.

The post Após novas chuvas, BR-277 no litoral do PR volta a ter pista simples first appeared on Metrópoles.