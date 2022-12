Após saída de Deolane, Galisteu entra ao vivo e dá recado aos peões

Após a saída de Deolane Bezerra de A Fazenda 14, a apresentadora Adriane Galisteu mandou um recado para os peões que ainda estão confinados no programa. A loira falou sobre o estado de saúde de Solange Bezerra, mãe da advogada, e esclareceu detalhes da Roça falsa com Bárbara Borges.

“Nós recebemos dos representantes legais e familiares da Deolane o estado de saúde da mãe dela. Depois dos procedimentos jurídicos e levantamentos médicos, Deolane foi chamada […]. Ao receber as informações, ela optou por sair do jogo. Mas eu venho tranquilizar vocês, a mãe da Deolane está sob cuidados médicos, e, até onde sabemos, ela está indo bem”, iniciou Galisteu.

VEJA: Recado da Galisteu para os peões que ainda permanecem no reality. #AFazenda pic.twitter.com/pDOodpAw0R

— Central Reality (@centralreality) December 4, 2022

Em seguida a apresentadora esclareceu que o público já estava sabendo da Roça falsa antes da eliminação de Kerline Cardoso do programa. Os peões vinham indicando uma possível manipulação da Record TV por conta do retorno de Babi.

“O pessoal de casa já sabia que a Roça seria falsa desde a semana retrasada, desde antes da saída da Kerline”, afirmou a loira.

Por fim, Adriane desejou sorte e força aos participantes que ainda estão no confinamento. Moranguinho fez questão de saber: “O que você está conversando com a gente, o público de casa também está vendo?”. “A gente está ao vivo no PlayPlus”, respondeu a apresentadora.

