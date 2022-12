Após vencer Copa, Messi pode estampar cédulas de dinheiro na Argentina

A Argentina continua em festa depois que Lionel Messi ergueu a taça da Copa do Mundo. Além dos torcedores que lotaram as ruas de Buenos Aires e fizeram diversas homenagens principalmente, ao camisa 10, agora instituições do país planejam eternizar a conquista do craque de 35 anos.

O Banco Central da Argentina anunciou que pensa em estampar o rosto de Messi nas cédulas de mil pesos. O feito, no entanto, não seria inédito, já que em 1978, o governo argentino celebrou da mesma forma após a primeira conquista do Mundial.

Fato é que Lionel Messi conseguiu o maior feito da carreira ao vencer a Copa, assim como Maradona em 1986. Depois de fazer gol em todas as fases do mata-mata no Mundial do Catar, o craque levou a Seleção Argentina ao patamar mais alto do futebol.