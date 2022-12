Aprenda sobremesa especial para a ceia de Natal

O final do ano se aproxima e, com ele, os festejos característicos da época. A Festa de Natal é um dos momentos mais especiais desse período. Carregada de símbolos e tradições, essa comemoração é marcada por uma ceia com comidas típicas, além de ser também um momento de reunir a família e os amigos.

Pensando na temática, a professora do curso de Gastronomia da UNINASSAU Salvador, Leilafort Morais, ensina a fazer uma sobremesa para a noite de Natal. “Uma sobremesa cai muito bem após a Ceia. E, apesar de ser de fácil execução, essa opção é, ao mesmo tempo, leve, saborosa e rende bastante. Além disso, os ingredientes são bem fáceis de achar, o que torna a receita bem acessível”, destaca.

Confira a receita abaixo e o modo de preparo:

DELÍCIA DE UVA

2 colheres de sopa manteiga;

3 caixas de leite condensado;

3 colheres de sopa de chocolate 70%;

3 colheres de sopa de leite em pó;

4 caixas de creme de leite;

300g de uva sem sementes.

Modo de preparo

Misture uma caixa e meia de leite condensado, uma colher de manteiga, três colheres de chocolate 70% e duas caixas de creme de leite. Leve ao fogo médio, misture bem e mexa sempre até começar a soltar do fundo da panela, como o ponto antes do ponto do brigadeiro. Despeje na travessa que será servida e, assim que esfriar, arrume uvas por cima do creme de chocolate.

Misture uma caixa e meia de leite condensado, uma colher de manteiga, três colheres de leite em pó e duas caixas de creme de leite. Leve ao fogo médio, misture bem e mexa sempre até começar a soltar do fundo da panela, como o ponto antes do ponto do brigadeiro. Despeje por cima do creme de chocolate e das uvas, acrescente mais uvas no meio de creme e finalize com leite em pó para decorar e uvas por cima a gosto.

Por | Amanda Maria Azevedo (Professora do curso de Gastronomia da UNINASSAU)