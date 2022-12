Aqui está o que pode deixar o Xbox Game Pass em janeiro de 2023

O que vai sair do Xbox Game Pass em janeiro de 2023? Bem, a Microsoft ainda não confirmou nada, mas com base em alguns jogos que foram adicionados ao serviço no ano passado, podemos pelo menos fazer algumas previsões com antecedência.

Portanto, antes de darmos uma olhada na lista a seguir de jogos saindo do Xbox Game Pass em janeiro de 2023, queremos dizer que nada foi confirmado ainda e esta não será uma lista 100% precisa de forma alguma. Alguns desses jogos podem sair, alguns desses jogos podem ficar e muitos outros podem ser adicionados à lista.