Argentina campeã? Internauta mostra loucuras de torcedores para justificar

A Argentina está na final da Copa do Mundo e enfrentará a França, no domingo (18), na partida que tornará uma das duas seleções tricampeã mundial. Sendo a última Copa de Messi, muitos acreditam que é a chance de o camisa 10 se consagrar à altura de Maradona, que conquistou o título em 1986.

No entanto, um internauta apontou outros motivos para que o país sul-americano vença. Com a campanha da Argentina, que começou o Mundial perdendo para a Arábia Saudita, amantes da seleção têm ido ao delírio em todo país após cada jogo da competição.

Após um mata-mata emocionante desde as oitavas de final, os torcedores têm comemorado intensamente nas ruas de Buenos Aires e de outras cidades argentinas.

Tentando provar que os “hermanos” merecem a conquista, um torcedor listou uma série de loucuras de torcedore no país em meio a cada vitória celebrada.

As cenas vão de comemoração em um tanque de guerra a ônibus circulando com torcedores no teto e reverência na casa da suposta avó de Messi.

Alguns momentos bizarros viralizaram nas redes sociais. Veja: