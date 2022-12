Argentina declara feriado para receber seleção tricampeã do mundo

O governo da Argentina decretou feriado nacional nesta terça-feira (20/12) para recepcionar a seleção de futebol em Buenos Aires. Após 32 anos, o time argentino venceu a final da Copa do Mundo do Catar no último domingo (18/12), conquistando o tricampeonato.

O grupo deve chegar no aeroporto internacional de Ezeiza, de Buenos Aires, às 2h25 (horário de Brasília) da madrugada. A delegação embarcou na companhia Aerolíneas Argentinas, que saiu de Doha e fez uma parada em Roma nesta segunda.

Em um jogo muito movimentado, com direito a seis gols, a Argentina se sagrou campeã nos pênaltis depois de empate em 3 x 3 nos 120 minutos de partida.

A seleção foi campeã nos anos de 1978 e 1986, e em nenhuma das vezes houve decreto de feriado. A data será para que os torcedores acompanhem as comemoração da seleção e “expressar a sua mais profunda satisfação” com a equipe nacional.

Messi na Copa do 2022 Lionel Messi foi campeão da Copa do Mundo, vice-artilheiro no Catar, e, ainda, o melhor jogador do Mundial. O recordista em Bolas de Ouro é o primeiro da história a receber o prêmio de atleta da competição em duas oportunidades e quebrou uma sina de 28 anos, em que a Bola de Ouro do torneio ia para um futebolista que ficou com o segundo lugar.

Em 1994, Romário foi o melhor jogador da Copa do Mundo e venceu o tetracampeonato para o Brasil. De lá para cá, nenhum outro campeão ficou com o título. Em 1998, Ronaldo levou o prêmio para casa, mas o Brasil perdeu a decisão por 3 x 0 para a França. Em 2002, Oliver Kahn foi vice e melhor da Copa.

Em 2006, Zidane chorou com o segundo lugar, mas foi o número 1. Em 2010, Forlán levou, mesmo com o Uruguai na terceira posição. Em 2014, Lionel Messi ficou com a bola de ouro após a derrota para Alemanha e, em 2018, Modric levou a honraria.

