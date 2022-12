Argentina escalada com Di Maria titular para final da Copa do Catar

A seleção da Argentina está escalada para a decisão da Copa do Mundo do Catar. A equipe que encara a França neste domingo (18), a partir das 12h (horário de Brasília), no Estádio de Lusail, tem uma novidade em relação à que derrotou a Croácia por 3 a 0 na semifinal, com o retorno do atacante Ángel Di Maria no lugar do volante Leandro Paredes.

Os demais jogadores serão os mesmos da partida anterior. Na lateral esquerda, o técnico Lionel Scaloni manteve Nicolás Tagliafico e deixou Marcos Acuña, titular durante a campanha e que estava suspenso diante dos croatas, como opção no banco.

The line-ups are in! Today’s #FIFAWorldCup Final Starting XIs for Argentina and France ⤵️ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2022

Em busca do tricampeonato mundial e de um título que não vem desde 1986, a Argentina vai a campo com: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Crístian Romero, Nicolás Otamendi e Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Enzo Fernandes e Alexis Mac Allister; Ángel Di Maria, Lionel Messi e Julián Álvarez. A partida terá transmissão em tempo real na Agência Brasil.