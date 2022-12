Argentina goleia Croácia e vai à final da Copa com show de Messi e Álvarez

Parece um roteiro perfeito. Na última chance, um dos melhores da história é decisivo jogo após jogo e finda a espera de uma nação pelo título da Copa do Mundo. Ainda falta um passo, mas poucas coisas parecem capazes de parar Lionel Messi no Catar. Com a ilustre colaboração de Julián Álvarez, o camisa 10 foi a estrela maior do show da Argentina na vitória por 3 a 0 sobre a Croácia pela semifinal, nesta terça-feira (13), no Estádio Icônico de Lusail.

Messi fez gol e deu assistência em uma partida em que os croatas dominaram a posse de bola, mas viram os argentinos serem muito mais efetivos. Julián Álvarez dividiu o protagonismo com Leo e marcou os outros dois gols.

A Argentina espera na decisão o vencedor do confronto entre França e Marrocos, que se enfrentam nesta quarta-feira (14), a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Al Bayt, em Al Khor.

A final está marcada para domingo (18), às 12h, no Estádio Icônico de Lusail. Já a decisão de terceiro e quarto lugares será sábado (17), no mesmo horário, no Internacional Khalifa.

Recordes de Messi

Messi renovou a esperança de ser campeão do mundo na última Copa da carreira. Além disso, ainda bateu recordes importantes.

Nesta terça, igualou o alemão Lothar Matthaus como o jogador com mais partidas em Copas (25) e ultrapassou Batistuta como o argentino com mais gols na competição (11 a 10).

A última vez de Modric?

Aos 37 anos, um dos grandes nomes do futebol mundial pode ter feito sua última partida em Copas do Mundo. Luka Modric exibiu a elegância de sempre em campo, mas não foi capaz de segurar a Scaloneta. No finzinho, saiu aplaudido pelos quase 90 mil torcedores que lotaram as arquibancadas.

Argentina abre vantagem

Por respeito a Brozovic, Kovacic e Modric, o técnico Lionel Scaloni resolveu fortalecer o meio-campo argentino. Para isso, escalou Paredes e deixou o atacante Di María no banco de reservas.

Mesmo em desvantagem numérica no setor, os croatas dominaram a posse durante a partida quase toda. Mas não foram efetivos – ao contrário dos argentinos.

Aos 34 minutos, Álvarez foi derrubado pelo goleiro Livakovic na área. Na cobrança, Messi chutou no ângulo e chegou a cinco gols no Mundial.

A vantagem fez os argentinos ficarem ainda mais recuados, mas prontos para contragolpear. E foi justamente num contra-ataque que a vantagem aumentou.

Álvarez arrancou, dividiu com dois zagueiros e deu sorte de a bola sobrar para ele. Frente a frente com Livakovic, não perdoou, já nos acréscimos: 2 a 0.

Messi e Álvarez brilham de novo

A dinâmica da segunda etapa ficou ainda mais clara. A Croácia foi para cima e empilhou atacantes, a exemplo do que tinha feito diante do Brasil na reta final da prorrogação para buscar o empate. A Argentina, por outro lado, recuou as linhas para contragolpear em velocidade.

Em mais um momento de genialidade, Messi decidiu. Aos 24 minutos, o camisa 10 encarou Gvardiol, um dos melhores defensores da Copa. Passou com facilidade e serviu Álvarez, que só empurrou para as redes.

O lance mágico rendeu aplausos de Ronaldinho Gaúcho, que acompanhou a partida das tribunas.

Daí em diante, pouco mudou o andamento do jogo. A vantagem larga permitiu ao técnico Lionel Scaloni até dar chances a quem pouco atuou no Mundial, como Dybala.

No fim das contas, a Argentina manteve a vitória por 3 a 0 e renovou o sonho do tricampeonato – para delírio da maioria dos 88.966 torcedores que lotaram o estádio.

ARGENTINA 3 X 0 CROÁCIA

Argentina

Emiliano Martínez, Molina (Foyth, aos 41′ do 2ºT), Cristian Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul (Palacios, aos 29′ do 2ºT), Mac Allister (Correa, aos 41′ do 2ºT), Enzo Fernández e Paredes (Lisandro Martínez, aos 17′ do 2ºT); Messi e Julián Álvarez (Dybala, aos 29′ do 2ºT)

Técnico: Lionel Scaloni

Croácia

Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa (Orsic, no intervalo); Brozovic (Petkovic, aos 5′ do 2ºT), Kovacic e Modric (Majer, aos 36′ do 2ºT); Pasalic (Vlasic, no intervalo), Kramaric (Livaja, aos 27′ do 2ºT) e Perisic

Técnico: Zlatko Dalic

Motivo: semifinal da Copa do Mundo

Local: Estádio Icônico de Lusail, em Lusail, no Catar

Data e horário: terça-feira, 13 de dezembro de 2022, às 16h (de Brasília)

Gols: Messi, aos 34′ do 1ºT, e Julián Álvarez, aos 50′ do 1ºT, e aos 24′ do 2ºT (ARG)

Cartões amarelos: Romero, aos 23′, e Otamendi, aos 26′ do 2ºT (ARG); Livakovic e Kovacic, aos 32′ do 1ºT (CRO)

Público: 88.966 torcedores

Árbitro: Daniele Orsato (Itália)

Assistentes: Ciro Carbone (Itália) e Alessandro Giallatini (Itália)

VAR: Massimiliano Irrati (Itália)