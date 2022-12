Argentina vence Holanda nos pênaltis e garante vaga na semifinal da Copa

Depois de empate por 2 a 2 no tempo normal e uma prorrogação sem gols, a Seleção Argentina derrotou a Holanda nos pênaltis, por 4 a 3, neste sábado (9), e avançou às semifinais da Copa do Mundo do Catar.

Na próxima fase, a equipe comandada por Lionel Scaloni enfrentará a Croácia, que eliminou a Seleção Brasileira na disputa por pênaltis, também neste sábado. O duelo pela semifinal está marcado para as 16h de terça-feira (13).

O jogo

A Argentina abriu o placar ainda no primeiro tempo. Aos 34′, Messi puxou contra-ataque, fintou um marcador e serviu Molina com muitas doses de genialidade. O lateral-direito infiltrou na área e tocou na saída de Noppert. 1 a 0.

À frente do placar, a Argentina seguiu sem sofrer grandes sustos e controlou o jogo até ampliar o placar. Aos 25′ da etapa final, Acuña recebeu uma rasteira de Dumfries dentro da área, e o juiz marcou pênalti. Messi cobrou e converteu. 2 a 0.

Só aí a Holanda resolveu criar dificuldades para a Argentina. Aos 37′, depois de se lançar ao ataque, a equipe do técnico Louis van Gaal diminuiu o placar. Weghorst recebeu na área e cabeceou a bola para o fundo da rede, sem chances para Martínez. 2 a 1.

A Seleção Holandesa cresceu com o gol. Os argentinos até tentaram paralisar a partida com a já tradicional catimba, mas não foi suficiente para segurar o ímpeto dos adversários. Aos 55′, após cobrança de falta ensaiada, Weghorst marcou o segundo dele e da Holanda. 2 a 2.

Com o empate no tempo normal, a partida foi para a prorrogação. As seleções mostraram muito cansaço físico e pouco se arriscaram. Os 30 minutos reservaram poucas chances claras. A principal delas foi aos 15′ do segundo tempo, quando Enzo Fernández acertou a trave esquerda de Noppert.

Pênaltis

Virgil van Dijk cobrou para a Holanda, e Martínez defendeu.

Messi cobrou para a Argentina e marcou (1 a 0).

Berghuis cobrou para a Holanda, e Martínez defendeu.

Paredes cobrou para a Argentina e marcou (2 a 0).

Koopmeiners cobrou para a Holanda e marcou (2 a 1).