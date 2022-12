Argentina x Austrália: informações e prováveis times para o jogo da Copa

Neste sábado, Argentina e Austrália vão se enfrentar pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A partida será disputada às 16h (de Brasília), no Estádio Ahmad Bin Ali, na cidade de Al Rayyan, no Catar.

Os argentinos avançaram na competição em primeiro lugar no Grupo C. O time do técnico Lionel Scaloni venceu a Polônia por 2 a 0 na última rodada e fechou com seis pontos.

Já os australianos se classificaram na segunda posição do Grupo D. A equipe do treinador Graham Arnold conseguiu um improvável triunfo por 1 a 0 sobre a Dinamarca na terceira rodada e terminaram com seis pontos.

Para a partida, a Argentina tem uma preocupação. Trata-se do atacante Ángel Di María, que tem uma sobrecarga muscular no quadríceps. O jogador realizou um trabalho diferente dos demais atletas e pode iniciar o duelo no banco de reservas.

Com isso, uma das alternativas para Di María é o volante Leandro Paredes, que entrou no lugar do atacante contra a Polônia. Outras opções são Alejandro Gómez, Ángel Correa ou Dybala, que podem fazer a mesma função do jogador, além de Lautaro Martínez.

De olho em uma possível classificação para as quartas de final, a Argentina tem dois jogadores pendurados: o lateral direito Gonzalo Montiel e o lateral esquerdo Marcos Acuña.

Do lado da Austrália, a equipe conta com mais atletas pendurados. Trata-se de Aaron Mooy, Jackson Irvine, Mitch Duke, Degenek e Benich. Ninguém está suspenso para o duelo com os argentinos.

Em entrevista coletiva prévia do confronto, o técnico Graham Arnold mostrou confiança em sua equipe: “Vamos ganhar? Claro! Treinei a equipe olímpica em Tóquio e vencemos a Argentina por 2 a 0. É uma camisa amarela contra uma azul claro e branco. É 11 contra 11”, disse.

ARGENTINA X AUSTRÁLIA

Local: Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar;

Data: 3 de dezembro de 2022, sábado;

Horário: 16h (de Brasília);

Árbitro: Szymon Marciniak (POL);

Assistentes: Pawel Sokolnicki (POL) e Tomasz Listkiewicz (POL);

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL);

ARGENTINA

Emiliano Martínez; Molina, Otamendi, Lisandro Martínez e Acuña; De Paul, Enzo Fernández e Alexis Mac Allister; Messi, Julián Álvarez e Lautaro Martínez

Técnico: Lionel Scaloni

AUSTRÁLIA

Matt Ryan; Degenek, Souttar, Rowles e Behich; Mooy, Irvine, Goodwin, Leckie e McGree; Duke

Técnico: Graham Arnold