Argentinos mudam nome de avenida para ‘Lionel Messi’ após título da Copa

Campeão da Copa do Mundo pela Argentina no último domingo (18/12), Lionel Messi vive o auge de sua popularidade no país. Em meio às comemorações da seleção nas ruas de Buenos Aires, um torcedor ‘mudou’ o nome de uma avenida em homenagem ao camisa 10.

Eleito o Bola de Ouro do Mundial, Messi marcou sete gols e distribuiu três assistências em dez partidas no torneio. Na grande final contra a França, que terminou com o tempo regulamentar e a prorrogação empatados em 3 a 3, o atacante balançou as redes em duas oportunidades.

No vídeo que circula nas redes sociais, um torcedor argentino cola um adesivo sobre a placa original da rua, que passou a se chamar “Av. Lionel Messi”. Não dá para identificar nas imagens qual é o verdadeiro nome do local.

Não se sabe se, após o fim das comemorações da conquista do tão sonhado tricampeonato, a homenagem será oficializada pela prefeitura de Buenos Aires.

No vídeo, é possível ver que há mais adesivos como que o torcedor cola na placa, o que indica que outras ruas também deverão ser ‘rebatizadas’ com o nome do ídolo.