Nesta terça-feira (6/12), por volta das 13h, uma mulher foi assaltada à mão armada em frente a um elevador no edifício Brasília Rádio Center, na Asa Norte.

O bandido apontou a arma para a vítima e exigiu que ela entregasse a bolsa. Após se recuperar do choque, a mulher conseguiu reagir e gritar por socorro. Ela, que preferiu não ser identificada, conta que estava indo para uma clínica de estética quando foi surpreendida pelo criminoso.

Com os gritos, o suspeito, acompanhado de um comparsa, conseguiu fugiu em um carro Palio azul.

Os dois, então, seguiram para o prédio PO700, localizado no Setor de Rádio e TV Norte, onde dispararam um tiro e tentaram levar o carro de um homem.

“Esse rapaz que roubou o carro tentou abordar várias pessoas até conseguir um no meio do estacionamento. Foi quando as pessoas foram para janela, assustadas com a gritaria”, conta uma testemunha que estava no local.

Na contramão e bloqueados por outros veículos, os suspeitos não conseguiram sair do local. Com medo de serem pegos, desistiram e largaram o veículo no estacionamento.

A vítima que quase teve o carro roubado afirmou ter pensado que a arma era de brinquedo. “Eu me assustei quando ouvi o tiro, só então me dei conta de que era de verdade. Nunca tinha acontecido comigo antes”, conta ele, que também não quis ser identificado.

Tanto o homem quanto a mulher registraram boletim de ocorrência na 5ª Delegacia de Polícia Civil (Asa Norte).

The post Armado, homem assalta mulher e tenta roubar carro na Asa Norte first appeared on Metrópoles.